In Alto Adige scoperta al lavoro infermiera no-vax "sospesa" in Rsa

L'operatrice sanitaria no-vax è stata allontanata dalla Rsa vicino Merano e multata di 400€. 22.11.2021, Sputnik Italia

Durante un'ispezione di controllo da parte dei carabinieri del Nas di Trento presso una casa di riposo nella zona di Merano, nella provincia autonoma di Bolzano, è stata scoperta un'operatrice sanitaria non vaccinata. L'obiettivo dell'ispezione era il controllo dell'idoneità dei locali della struttura, così come verificare il rispetto dei protocolli Covid e accertare che i lavoratori nella struttura, in particolare quelli a contatto con gli anziani, fossero completamente vaccinati e in possesso del green pass basato sul completamento del ciclo vaccinale, dal momento che per gli operatori sanitari vige l'obbligo vaccinale.I carabinieri hanno scoperto l'infermiera no-vax, tra l'altro sospesa dall'Azienda sanitaria locale per il mancato rispetto del vincolo di vaccinazione. Inoltre si è appreso che è in corso di valutazione la posizione del direttore della struttura, datore di lavoro dell'infermiera, che ha lasciato entrare la donna nella struttura nonostante il mancato rispetto del vincolo vaccinale.

