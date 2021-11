https://it.sputniknews.com/20211122/ghianda-di-pino-precoce-di-milioni-di-anni-trovata-fossilizzata-nellambra-13848463.html

Ghianda di pino precoce di milioni di anni trovata fossilizzata nell'ambra

Ghianda di pino precoce di milioni di anni trovata fossilizzata nell'ambra

Un team di ricercatori ha studiato un eccezionale deposito di ambra di circa 40 milioni di anni fa trovando al suo interno una ghianda di pino fossilizzata... 22.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-22T06:49+0100

2021-11-22T06:49+0100

2021-11-22T06:49+0100

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/13855654_0:108:1920:1188_1920x0_80_0_0_c8b73b0377cb87bafb6fdf403d82899b.jpg

Tipicamente, le ghiande di pino, note anche come pigne, cadono a terra e poi si aprono quando il clima diventa caldo e secco, rilasciando i loro semi nel terreno, dove poi germinano da soli. Ma in questo caso, gli scienziati hanno identificato una germinazione precoce o "viviparità dei semi" simile a quella negli animali, e che si osserva in meno dello 0,1% delle specie di piante da fiore.Nell'immagine dello studio dell'Oregon State University, la ghianda fossilizzata è visibile con gli steli embrionali che attraversano il cono genitore, un processo di germinazione quasi inesistente in questa specie. Questo fenomeno è stato osservato solo una volta nel 1965, in una ghianda di pino himalayano, ma non è stato possibile scoprire perché ciò sia accaduto.Il deposito di ambra in questo caso proviene dalla penisola di Samland in Russia, che si protende nel Mar Baltico sud-orientale. I ricercatori ritengono che probabilmente si sia formato durante il periodo dell’Eocene o del Cenozoico e quindi da 30 a 60 milioni di anni fa.Per tutto questo tempo, la ghianda di pino precoce fossilizzata si è mantenuta in perfette condizioni, compresi minuscoli aghi di pino sulle punte di ogni germoglio embrionale. Questi aghi in gruppi di cinque fanno dedurre ai ricercatori che si tratti di una specie antica che è probabilmente imparentata con un altro pino estinto chiamato Pinus Cembrifolia.Anche se non è ancora chiaro se gli embrioni che sono passati attraverso la ghianda siano germinati prima o dopo essere finiti nell'ambra, poiché ci sono casi di alcuni movimenti che potrebbero verificarsi anche dopo che un organismo è rimasto intrappolato nell'ambra, come i parassiti che cercano di fuggire dalla resina che li sta imprigionando.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60