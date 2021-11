https://it.sputniknews.com/20211122/genitori-litigano-per-vaccino-ma-figlio-12enne-potra-vaccinarsi-contro-covid--13871156.html

Genitori litigano per vaccino, ma figlio 12enne potrà vaccinarsi contro Covid

Il tribunale di Ancona ha autorizzato un ragazzino 12enne, desideroso di vaccinarsi contro il Covid, a farsi immunizzare nonostante i suoi genitori, separati... 22.11.2021, Sputnik Italia

Accogliendo il ricorso d'urgenza presentato dalla madre, favorevole ad assecondare la volontà del figlio 12 per vaccinarsi contro il Covid, il tribunale di Ancona ha messo fine con una sentenza pro-vax alla lite scaturita tra una coppia separata in merito all'immunizzazione del loro figlio.Il padre, contrario alla vaccinazione, non voleva dare l'assenso, necessario per poter effettuare il vaccino del ragazzino. La madre è stata costretta a presentare un ricorso d'urgenza in quanto tra pochi giorni sarebbe scaduto il tempo massimo limite entro cui a suo figlio sarebbe bastata una sola dose di vaccino per il green pass, in quanto proprio un anno fa suo figlio era guarito dalla malattia.Già da oggi o al massimo domani, la madre potrà portare grazie alla sentenza favorevole del tribunale di Ancona il figlio in un centro vaccinale per somministrare il siero anti-Covid. Il padre potrebbe impugnare il provvedimento ma al momento, secondo quanto riportato da Rainews, non sembra intenzionato a proseguire la battaglia legale no-vax per il figlio.In Italia, secondo gli ultimi dati, 93.494.935 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi, mentre 45.685.863 persone (84,59% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.

