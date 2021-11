https://it.sputniknews.com/20211122/gazprom-avverte-la-moldavia-stop-a-forniture-di-gas-in-48-ore-senza-pagamento-13869892.html

Gazprom avverte la Moldavia: stop a forniture di gas in 48 ore senza pagamento

Gazprom avverte la Moldavia: stop a forniture di gas in 48 ore senza pagamento

Lo ha affermato oggi il portavoce di Gazprom Sergey Kupriyanov, ricordando che in base al contratto firmato con Chisinau la scadenza dei termini di pagamento... 22.11.2021, Sputnik Italia

Gazprom ha firmato un contratto con la Moldavia, che contempla l'erogazione del 100% dei pagamenti correnti per il gas, la successiva scadenza è arrivata lunedì 22 novembre, a questo proposito, la società ha comunicato alle autorità moldave che entro 48 ore smetterà di fornirle il gas se non riceverà il pagamento, ha detto il portavoce Gazprom Sergey Kupriyanov in onda sul canale televisivo Rossiya 24.“Tenendo presente la difficile, molto difficile situazione del contesto economico e finanziario della Moldavia, orientandosi sulla volontà di mantenere la capacità della Moldova di estinguere i suoi debiti verso Gazprom, nonché sulla posizione del presidente della Russia, a cui la parte moldava ha più volte chiesto assistenza, Gazprom ha deciso di firmare il contratto praticamente alle condizioni della parte moldava, ma con un punto essenziale e importante: la Moldavia provvede al pagamento del 100% dei pagamenti correnti per il gas", ha detto Kupriyanov.Gazprom è estremamente delusa dal mancato adempimento da parte della Moldavia dei suoi obblighi nell'ambito del contratto di fornitura del gas, che è stato firmato praticamente alle condizioni di Chisinau, ha evidenziato Kupriyanov.Da tempo Gazprom conduceva trattative con la Moldavia sulle questioni relative all'approvvigionamento di gas, chiudendo alla fine il corrispondente contratto. Kupriyanov ha osservato che le proposte di Gazprom per il contratto, per il prezzo del gas, erano "assolutamente di mercato e si sono formate sulla base delle negoziazioni in borsa per il gas". La parte moldava, secondo il rappresentante di Gazprom, ha insistito su prezzi favorevoli alle sue condizioni.Inoltre il rappresentante di Gazprom ha indicato che sullo sfondo della difficile situazione economica e finanziaria della Moldavia, orientandosi anche sul mantenimento delle capacità di far fronte ai propri impegni finanziari con Gazprom e sulla posizione del presidente Putin, dalla società è stata presa la decisione di firmare un contratto alle condizioni della parte moldava con un punto importante: la Moldavia effettua al 100% i pagamenti del gas ricevuto. Gazprom e Moldovogaz hanno prolungato il 29 ottobre il contratto per le forniture di gas a 5 anni a partire dal 1 novembre. Come affermato dalla compagnia russa, le parti hanno firmato un protocollo per risolvere le attuali problematiche nel settore del gas, ei termini dell'estensione dell'accordo sono reciprocamente vantaggiosi.Le autorità moldave, a loro volta, hanno annunciato che il nuovo contratto utilizzerà la formula proposta dalla parte moldava. Inoltre, nel 2022 verrà condotta una verifica del debito di Moldovagaz nei confronti di Gazprom. Si prevede che sarà poi rimborsato entro cinque anni col pagamento dei corrispondenti interessi.

russia, gazprom, energia, moldavia, gas russo