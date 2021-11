https://it.sputniknews.com/20211122/filmato-cattura-il-momento-in-cui-un-suv-travolge-la-tradizionale-parata-di-natale-in-wisconsin-13856051.html

Filmato cattura il momento in cui un SUV travolge la tradizionale parata di Natale in Wisconsin

Waukesha, l'annuale parata natalizia del Wisconsin è passata dalla celebrazione alla tragedia quando un SUV ha travolto i partecipanti, uccidendone 5 e... 22.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-22T06:59+0100

Emergono video sui social che documentano l'attimo in cui un SUV si è lanciato nella parata, ferendo all'istante alcune persone e uccidendone altre durante l'evento festivo di domenica.La sfilata, secondo quanto riferito a Waukesha, è iniziata alle 16:00 ora locale, all'incrocio tra Main Street e Pleasant street. Il percorso di circa un miglio attraversa la Main prima di svoltare in Wisconsin Avenue e terminare vicino a Cutler Park e alla Waukesha Public Library.Intorno alle 16:39 ora locale (23:39 ora italiana), l'evento è stato interrotto tragicamente, quando un individuo alla guida di una Ford Explorer rossa ha sfondato una barricata, entrando in Main Street e nel percorso della parata. Le riprese video in live streaming della città mostrano l'improvvisa accelerazione del SUV che va investire la banda musicale del liceo. Pochi secondi dopo, un agente di polizia viene visto inseguire il veicolo a piedi.Il video cattura il momento in cui il SUV accelera in direzione della banda musicale mentre i partecipanti stanno procedendo in fila a quattro alla volta. L'autista viene filmato mentre svolta a sinistra prima di attraversare e superare due membri della band, gettando nel panico la folla e la sfilata.Il filmato mostra il veicolo mentre sfreccia sulla Main lungo il percorso della parata. Pare che l'incidente sia avvenuto all'incrocio tra la Main e la Gasper.Secondo quanto riferito, un agente di polizia ha sparato dei colpi contro il veicolo. Nessun passante è rimasto ferito e non si ritiene che siano stati esplosi colpi dal veicolo.Secondo Steve Howard, il capo dei vigili del fuoco di Waukesha, 11 adulti e 12 minori sono stati portati in sei ospedali della zona con l'aiuto dei vigili del fuoco di Waukesha e della zona circostante.Daniel Thompson, capo della polizia di Waukesha ha detto ai giornalisti che il veicolo sospetto era stato trovato e che una persona di interesse era in custodia.La Casa Bianca ha dichiarato che sta monitorando la situazione, dato che anche l'FBI ha dichiarato che l'agenzia sta investigando in merito al fatale attacco automobilistico di questo fine settimana.

