Ex fidanzata di Khashoggi spinge Justin Bieber a cancellare la performance in Arabia Saudita

Tra le altre superstar globali previste per il Gran Premio di Formula Uno dell'Arabia Saudita a Jeddah ci sono Jason Derulo, David Guetta, Tiesto e A$AP Rocky... 22.11.2021, Sputnik Italia

L’ex fidanzata del defunto giornalista saudita Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, ha esortato la pop star canadese Justin Bieber, ad astenersi dall'esibirsi in Arabia Saudita a dicembre per "inviare un potente messaggio al mondo che il tuo nome e il tuo talento non saranno usati per ripristinare la reputazione di un regime che uccide i suoi critici".La lettera aperta di Cengiz all'iconico cantante è stata pubblicata sul Washington Post.Khashoggi, un giornalista di origine saudita, è scomparso nel 2018. In seguito è stato rivelato che era stato ucciso nel consolato saudita di Istanbul. Il governo saudita ha negato qualsiasi coinvolgimento nel tragico incidente.La lettera di Cengiz arriva mentre Bieber, insieme a una sfilza di altre celebrità globali, dovrebbe esibirsi a Gedda, in Arabia Saudita, all'inizio di dicembre, mentre il paese ospita il Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula Uno.Tra gli invitati a cantare all'evento ci sono Jason Derulo, A$AP Rocky, Tiesto e David Guetta, e tutte le celebrità hanno ricevuto richieste da Human Rights Watch di annullare le loro apparizioni.Nessuno degli artisti ha commentato le richieste. Per Bieber, non è la prima volta che gli viene richiesto di cancellare una sua apparizione, la settimana scorsa Hamas lo ha esortato a non esibirsi a Tel Aviv, Israele, e anche a boicottare lo stato ebraico per i suoi "crimini contro il popolo palestinese".

