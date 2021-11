https://it.sputniknews.com/20211122/e-logico-che-riduciamo-durata-del-green-pass-leffetto-del-vaccino-dura-di-meno---ciciliano-13865993.html

E’ logico che riduciamo durata del green pass, l’effetto del vaccino dura di meno - Ciciliano

E’ logico che riduciamo durata del green pass, l’effetto del vaccino dura di meno - Ciciliano

Uno dei dodici che fa parte del Comitato tecnico scientifico del governo, Fabio Ciciliano, commenta le proposte di modifica che il governo sta prendendo per... 22.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-22T19:58+0100

2021-11-22T19:58+0100

2021-11-22T19:58+0100

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/13859898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6f4f28c68be787f333c0ee8b566241e.jpg

Per quanto riguarda la durata del green pass, Ciciliano dice che la riduzione della durata è dovuta allo studio dell’Istituto superiore di sanità che ha evidenziato come la protezione da parte degli anticorpi cala dal 95% all’82%.Parlandone con il Corriere della Sera, Ciciliano afferma che anticipando la terza dose si allarga fin da subito la difesa individuale e collettiva contro il Sars-CoV-2.Anche la durata dei tamponi potrebbe venire ridotta e passare dalle attuali 48 ore a 24 ore. Questo significa che i non vaccinati dovranno fare la coda alle farmacie ogni mattina prima di andare a lavorare per garantirsi il green pass.Una ulteriore misura per convincere altre persone a vaccinarsi, anche solo per motivi di insostenibilità economica del tampone quotidiano.Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, Ciciliano si dice favorevole perché “risolverebbe il problema delle residue coperture vaccinali mancanti”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

green pass