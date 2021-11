https://it.sputniknews.com/20211122/danimarca-allevatori-di-visoni-abbattuti-chiedono-90-milioni--di-risarcimento-13871296.html

Danimarca, allevatori di visoni abbattuti chiedono 90 milioni $ di risarcimento

Gli allevatori di visoni danesi, danneggiati dalla soppressione degli animali per il rischio di infezione da coronavirus, chiedono al governo di risarcirli... 22.11.2021, Sputnik Italia

Molti allevatori hanno perso la loro attività e il loro sostentamento dopo l'eliminazione di tutti gli animali nelle loro fattorie. Allo stesso tempo, il governo ha fissato il limite ai pagamenti a 250 corone (meno di 40 dollari) per ogni visone abbattuto. Tuttavia questo autunno il prezzo della pelliccia di visone è salito a 323 corone (quasi 50$). Gli agricoltori danesi chiedono che le autorità risarciscano esattamente la differenza. All'inizio di novembre 2020, le autorità danesi hanno sollecitato l'abbattimento di tutti i visoni allevati nel Paese, tra 15 e 17 milioni in totale, dopo che in alcuni allevamenti è stata registrata una variante mutata del coronavirus. L'eliminazione degli animali è stata criticata dagli esperti, che segnalavano il rischio di una catastrofe ecologica. In particolare il dipartimento geologico di Danimarca e Groenlandia (GEUS) ha osservato nel suo rapporto che la decomposizione dei milioni di visoni sepolti in varie regioni danesi per contenere la diffusione della nuova variante del coronavirus può contaminare le falde acquifere (acque sotterranee).A loro volta, le autorità hanno spiegato che questa decisione era dovuta alla necessità di eliminare immediatamente i visoni per prevenire la diffusione del virus. A dicembre la Danimarca ha approvato una legge che vieta l'allevamento di visoni nel regno fino al 31 dicembre 2021. Nel gennaio di quest'anno, il parlamento danese ha approvato i risarcimenti alle persone colpite, che dovrebbero ammontare a 18,8 miliardi di corone (fino a 3,07 miliardi di dollari). Il governo ha dovuto ammettere che non aveva alcun diritto legale di obbligare i proprietari di allevamenti di visoni a sopprimere gli animali prima che la legge corrispondente fosse approvata.

danimarca

