Covid-19, partono oggi le terze dosi per gli over 40

Covid-19, partono oggi le terze dosi per gli over 40

Partenza ufficiale per la somministrazione delle terze dosi di vaccino per gli over 40. Regione per regione, come fare le prenotazioni.

Si apre in tutte le regioni d'Italia la campagna vaccinale per la terza dose, in anticipo rispetto alla data che era stata indicata inizialmente, vale a dire il primo dicembre. Potranno accedere alla vaccinazione in questione chi ha completato il primo ciclo da almeno 6 mesi.Verranno utilizzati i soli vaccini a mRna autorizzati in Italia, vale a dire Pfizer e Moderna, anche per chi in precedenza si era vaccinato con Astrazeneca e Johnson&Johnson.Nella lista di chi può accedere alla dose di vaccino booster si aggiungono così gli over 40. Gli altri che rientrano a pieno titolo nella lista sono: gli appartenenti alle categorie fragili, vale a dire pazienti oncologici, gli immunodepressi ed altri pazienti con problemi pregressi e persistenti, di qualsiasi età; chi si è in precedenza vaccinato con Johnson & Johnson, ma a patto che siano passati almeno 6 mesi dalla prima vaccinazione, e chi è "over 60", purché siano passati sempre 6 mesi dalla seconda dose. Chi ancora è stato vaccinato con Sputnik, Sinovac o Sinopharm, potrà partecipare alla campagna, basterà una sola dose di Pfizer o Moderna, se sono passati meno di 6 mesi, altrimenti doppia dose. Per quanto riguarda le modalità di prenotazione, le procedure sono più o meno simili a quanto avutosi in relazione alle prime dosi, ma alcune regioni hanno ampliato le modalità, coinvolgendo maggiormente i medici di famiglia e le farmacie. Vediamo in dettaglio, regione per regione, come debbano avvenire le prenotazioni:

