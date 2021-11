https://it.sputniknews.com/20211122/come-identificare-i-livelli-elevati-di-colesterolo-nel-sangue-senza-test-13853228.html

Come identificare i livelli elevati di colesterolo nel sangue senza test

22.11.2021

medicina

salute

I sintomi che il corpo emette per avvertire di alti livelli di colesterolo nel sangue possono essere identificati da dolore o formicolio alle estremità delle dita.Lo ha fatto notare il dottor Rahul Agrawal al tabloid Express, spiegando che in queste parti del corpo l'accumulo di colesterolo provoca l'ostruzione dei vasi sanguigni e genera disagio che può poi sfociare in infarto o ictus.Il Dr. Kevin Martinez ha aggiunto che alti livelli di colesterolo nel sangue possono manifestarsi come escrescenze grasse sotto la pelle, note come xantomi. La sua dimensione varia e può essere piccola come una capocchia di spillo o grande come un acino d'uva.Questi dossi possono essere indolori, possono essere teneri al tatto e possono anche prudere. La sua crescita di solito appare su ginocchia, gomiti, glutei, ma può anche apparire in altre aree del corpo, sebbene la diagnosi di questi possa richiedere una biopsia cutanea.Il modo più infallibile per rilevare livelli elevati di colesterolo nel sangue è eseguire un test dei lipidi nel sangue.Per ridurre i livelli di colesterolo, le autorità sanitarie britanniche raccomandano di seguire una dieta sana ed equilibrata e di fare regolarmente esercizio fisico.

