https://it.sputniknews.com/20211122/cina-restrizioni-alle-criptovalute-oltre-2-milioni-di-computer-per-il-mining-spediti-allestero-13864602.html

Cina, restrizioni alle criptovalute, oltre 2 milioni di computer per il ‘mining’ spediti all’estero

Cina, restrizioni alle criptovalute, oltre 2 milioni di computer per il ‘mining’ spediti all’estero

Più di 2 milioni di computer per il mining di criptovalute sono stati trasferiti dalla Cina in altri paesi, inclusa la Russia, in seguito a un esodo di massa... 22.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-22T23:44+0100

2021-11-22T23:44+0100

2021-11-22T23:44+0100

mondo

economia

criptovalute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/577/69/5776935_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_6dccacf7ef0abff6fa6527437efd4012.jpg

Il mining di criptovalute è quella particolare tecnica che permette di ‘estrarre’, cioè emettere criptomoneta. In un sistema in cui non esistono banche centrali, l’unico modo per ‘creare’ moneta, ad esempio bitcoin (in realtà esistono circa una decina di migliaia di criptovalute) è attraverso l’utilizzo di super elaboratori capaci di ‘chiudere’ le nuove catene di blocchi da aggiungere al database delle transazioni della criptovaluta, trovando un particolare codice.Il codice può essere indovinato soltanto a furia di numerosi tentativi, per questo servono computer molto potenti.Dopo le restrizioni imposte in Cina alle criptovalute, motivate dall’opinione che tale commercio possa minacciare l’ordine finanziario tradizionale e generare attività illegali e iperspeculative, oltre 2 milioni di computer, appositamente approntati per l’estrazione di criptovalute, appunto il ‘mining’, pare siano stati trasferiti al di fuori della nazione asiatica secondo il Financial Time.La maggior parte di questi inviata negli Stati Uniti, in Canada, in Kazakistan e in Russia.In Russia, la società con sede a Mosca, Bit Cluster, ha ricevuto più di 5.000 computer dalla Cina settimane dopo il divieto di estrazione. Secondo quanto riferito, la società di mining di criptovalute russa BitRiver ospita attualmente 1,8 milioni di macchine di minatori cinesi di criptovalute.Al tempo stesso, 80.000 elaboratori della società cinese di mining Bitfufu e 7.849 della BIT Mining sono state spedite in Kazakistan.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, criptovalute