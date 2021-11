https://it.sputniknews.com/20211122/chisinau-da-moldovagaz-promessa-di-risolvere-i-problemi-con-gazprom-con-laiuto-del-governo-13870919.html

Chisinau, da Moldovagaz promessa di risolvere i problemi con Gazprom con l'aiuto del governo

Chisinau, da Moldovagaz promessa di risolvere i problemi con Gazprom con l'aiuto del governo

La compagnia energetica Moldovagaz ha promesso di risolvere i problemi con Gazprom con l'assistenza delle autorità moldave. 22.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-22T21:22+0100

2021-11-22T21:22+0100

2021-11-22T21:22+0100

gazprom

moldavia

gas russo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13195892_0:90:2875:1707_1920x0_80_0_0_8fd221689de5198249cbdf1b80d1a500.jpg

Moldovagaz sta lavorando per risolvere la difficoltà sull'adempimento degli obblighi di pagamento a Gazprom e spera di risolvere il problema il prima possibile con l'aiuto delle autorità della repubblica, ha affermato l'ufficio stampa della società. In precedenza il portavoce di Gazprom ha affermato di aver notificato alla società moldava di interrompere le fornitura di gas entro 48 ore se non avesse ricevuto il pagamento dovuto al 22 novembre. La compagnia energetica russa si è detta estremamente delusa dal mancato adempimento degli obblighi da parte della Moldavia. Il vicepremier moldavo Andrei Spinu ha confermato che Moldovagaz ha ricevuto la notifica da Gazprom.A sua volta l'amministratore delegato di Moldovagaz ha affermato di aver chiesto al Consiglio dei ministri un prestito di 74 milioni di dollari per pagare il gas nel quadro del contratto con Gazprom.Come spiegato nella società, gli obblighi di pagamento non sono stati adempiuti in tempo, perché nel mese di ottobre Moldovagaz ha registrato un deficit nella bilancia dei pagamenti a causa dell'aumento del prezzo di acquisto del gas naturale da 126,70 $ per mille metri cubi nel primo trimestre a 800,62 $ per mille metri cubi in ottobre. Allo stesso tempo a bilancio si presupponeva un prezzo medio annuo di acquisto di 148,61 $ per mille metri cubi. La società è alla ricerca di opportunità per compensare il deficit con l'obiettivo di trasferire i fondi dovuti a Gazprom.

moldavia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, moldavia, gas russo