Caccia americano "F-22 Raptor" immortalato con uno strano rivestimento lucido - Foto

Il caccia F-22 Raptor di quinta generazione è uno degli aerei più avanzati al mondo e anche uno dei più riconoscibili per il suo aspetto. Questi caccia in... 22.11.2021, Sputnik Italia

L'immagine è stata presa nei pressi della base aerea di Nellis, nello Stato del Nevada, e in essa l'F-22 sembra essere ricoperto da un metallo lucido mai visto prima. Va notato che la sua superficie non è stata trattata, poiché il nuovo rivestimento sembra essere applicato con cura in modo da non interferire con il funzionamento dei punti di accesso del velivolo, nonché con le aree dei sensori e dell'antenna o altri sistemi critici.In assenza di informazioni ufficiali su quanto si vede nella foto, si può solo ipotizzare che questo tipo di materiale riflettente sia stato applicato a scopo sperimentale. In effetti qualcosa di simile è stato visto di recente su un altro velivolo utilizzato per testare tecnologie stealth.Si tratta del Modello 401, prodotto da Scaled Composites e noto come il Figlio di Ares, che ha effettuato diversi voli di prova nel giugno 2020. Anche questo aereo aveva una superficie riflettente e a quel tempo gli esperti ipotizzavano che fosse per testare sensori a infrarossi avanzati, o forse anche sistemi laser. Tutto questo rientra nell'ambito del grande interesse e dell'intenso lavoro delle forze aeree e navali statunitensi per realizzare sistemi avanzati di ricerca e tracciamento a infrarossi. Da parte sua l'F-22 avrebbe potuto essere scelto per i test grazie alle sue prestazioni di volo, che consentirebbero di spingere al limite questi nuovi materiali. I tecnici potrebbero così vedere le prestazioni del nuovo rivestimento quando l'aeromobile vola ad un'altitudine di oltre 18mila metri.

