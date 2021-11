Bill Gates costruirà la sua centrale nucleare nel Wyoming

https://it.sputniknews.com/20211122/bill-gates-costruira-la-sua-centrale-nucleare-nel-wyoming-13860528.html

La società presieduta da Bill Gates, TerraPower, si lancia nel nucleare di nuova generazione ed entro il 2028 costruirà la sua prima centrale nucleare per... 22.11.2021, Sputnik Italia

L’impianto verrà installato a Kemerer nel Wyoming (USA), un piccolo paesino di appena 2.500 abitanti scelto perché a bassissima sismicità e perché lì è collocata una centrale a carbone che chiuderà i battenti nel 2025. Lo riporta il Corriere.Da un lato una scelta simbolica che vorrebbe segnare il passaggio da una vecchia concezione di produrre energia elettrica a una nuova, dall’altra il mantenimento di occupazione su un territorio dipendente dalla centrale a carbone.La tecnologia usata da TerraPower di Bill Gates sarà quella della Hitachi e si chiama tecnologia nucleare Natrium. Una tecnologia che apre nuove prospettiva, forse anche per l'Italia.Come funziona una centrale nucleare NatriumDue le novità significative di questa tecnologia, la prima riguarda l’uso di un refrigerante diverso dall’acqua. Solitamente serve acqua per raffreddare il reattore nucleare e questo è uno dei motivi che più spaventa chi ha vicino casa una centrale raffreddata ad acqua, per via del rischio di rilascio di radioattività nelle acque.L’acqua sarà quindi sostituita da sodio metallico liquido, che richiede l’impiego di meno calcestruzzo (80% in meno) ed ha un punto di ebollizione più alto che gli consente di assorbire più calore.Non accumulandosi alta pressione all’interno del reattore, si riduce in modo considerevole il rischio di una esplosione del reattore nucleare.Seconda novità, il calore può essere in questo modo immagazzinato per produrre ulteriore energia elettrica tramite la tradizionale generazione di vapore.Altro fattore di sicurezza più elevato che distingue questa centrale nucleare dalle attuali, il fatto che i sistemi di raffreddamento funzionano senza fonte di energia esterna, vengono così limitati i pericoli in caso di arresto di emergenza.Ed in futuro, una centrale del genere potrebbe essere costruita anche sulla Luna.

