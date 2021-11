https://it.sputniknews.com/20211122/associazione-tedesca-per-leutanasia-chiude-ai-non-vaccinati-contro-covid-19-vaccinati-per-morire-13869089.html

Associazione tedesca per l'eutanasia chiude ai non vaccinati contro Covid-19: vaccinati per morire

Associazione tedesca per l'eutanasia chiude ai non vaccinati contro Covid-19: vaccinati per morire

Una dichiarazione rilasciata dall'Associazione sostiene che l'eutanasia e i preparativi associati, necessitano di "vicinanza umana" che è "un prerequisito e un...

Mentre diversi paesi europei si sono mossi per introdurre nuove restrizioni volte a frenare la diffusione del COVID-19, l'Associazione per l'Eutanasia (Verein Sterbehilfe) in Germania ha annunciato che ora renderà la sua assistenza solo alle persone che sono state vaccinate o sono guarite dalla malattia.In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web, l'Associazione ha sostenuto che sia l'eutanasia stessa che "l'esame preparatorio della responsabilità volontaria dei nostri membri disposti a morire richiedono vicinanza umana".Secondo Deutsche Welle, la regola delle "2G" è un riferimento a un sistema che permette "la libera circolazione per le attività del tempo libero solo per i 'geimpft oder genesen' ('vaccinati o guariti')".

