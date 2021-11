https://it.sputniknews.com/20211122/appello-a-palazzo-chigi-per-salvare-i-mufloni-allisola-del-giglio-13867984.html

Appello a Palazzo Chigi per salvare i mufloni all'Isola del Giglio

Cresce la protesta per l'abbattimento di questi animali in base al progetto "Life Letsgo Giglio" del Parco Arcipelago Toscano per eradicare dal territorio... 22.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi ed ex senatore Vincenzo D'Anna ha lanciato un appello al governo per fermare l'abbattimento con soldi pubblici dei mufloni in Toscana. Questi animali, in base al progetto "Life Letsgo Giglio" del Parco Arcipelago Toscano, devono essere eradicati dalla zona in quanto danneggiano la produzione agricola locale.Per l'abbattimento è arrivata sull'Isola una squadra di cacciatori.Per D'Anna la soluzione non è l'eradicazione, ma piuttosto condurre "campagne di sterilizzazione mirate o con l'istituzione di riserve protette in cui lasciare vivere liberamente ed in pace questi animali".Appelli al Governo sono partiti anche da associazioni animaliste, tra cui la Lega antivivisezione, l'Italian horse protection e l'associazione Green Impact, che depositerà una reclamo alla Corte dei Conti dell’Unione Europea per l'abbattimento finanziato da soldi pubblici alla luce del fatto che "i mufloni hanno il passaporto europeo ad eccezione del Parco dell’ Arcipelago Toscano".Anche l'eurodeputata italiana dei Verdi Eleonora Evi ha aderito alla protesta di Green Impact.Dall'altra parte delle barricate la Lega, con le parole del consigliere regionale della Toscana Andrea Ulmi.Secondo il consigliere, si tratta di "abbattimenti selettivi, concordati anche con l'amministrazione comunale, ma occorre fare di più per arrivare a riportare il Giglio ad una situazione di normalità."

