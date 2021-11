https://it.sputniknews.com/20211122/antartide-al-via-la-spedizione-gestita-da-enea-e-cnr-nella-stazione-concordia-13870323.html

Antartide, al via la spedizione gestita da Enea e Cnr nella stazione Concordia

La base italo-francese ospiterà in tutto 90 ricercatori durante l'estate antartica che dura da novembre a febbraio.

Creazioni di ambienti protetti per supportare progetti di ricerca internazionali come “Ice Memory (IM)”, che si svolge con il patrocinio dell’Unesco per raccogliere i campioni dei ghiacciai di tutto il mondo che rischiano di scomparire a causa del riscaldamento globale e creare un “archivio mondiale di tutti i ghiacciai ancora presenti sul pianeta a rischio estinzione”.È uno degli obiettivi della nuova campagna estiva appena partita nella stazione Concordia, una delle due basi scientifiche italiane in Antartide, costruita e gestita in collaborazione con la Francia, che si trova ad un’altitudine di circa 3mila metri sul livello del mare sulla piattaforma antartica orientale, nel sito chiamato Dome C, e che dista mille chilometri dalla costa e altrettanti dalla stazione italiana Mario Zucchelli e da quella francese Dumont d’Urville.Da novembre a febbraio del 2022, quindi, si avvicenderanno, come riferisce Askanews, circa 90 ricercatori. A guidare la spedizione è Rocco Ascione dell’ENEA, che coordinerà gli scienziati impegnati quest’anno in 39 progetti di ricerca in ambito astronomico, astrofisico, sismologico, della fisica dell’atmosfera, climatologico, biologico e della medicina. La spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide è finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca e gestita dall’Enea e dal Cnr.La stazione Concordia è un vero e proprio punto di riferimento per gli scienziati internazionali, che qui possono trovare, come si legge sul sito dell’Italia in Antartide, ospitalità e “supporto tecnico e logistico per facilitare le attività di ricerca in quei settori della scienza ritenuti strategici”.

