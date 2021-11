https://it.sputniknews.com/20211122/anche-cauda-dice-si-al-super-green-pass-ma-e-scettico-sullefficacia-13868381.html

Anche Cauda dice sì al super green pass, ma è scettico sull’efficacia

Per Roberto Cauda, direttore di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, il super green pass può essere come non essere una misura efficace. 22.11.2021, Sputnik Italia

E così, mentre c’è chi come l’opinionista il professore Bassetti dice che è troppo tardi, Cauda si addentra in discorsi più articolati.Il fatto, però, ragiona il professore, “è che mancano dei dati in letteratura che ci dicano che questa differenza tra vaccinati e non vaccinati possa tradursi in un'efficace controllo dell'infezione e quindi in un reale controllo dei contagi”.La questione, spiega il professore, è che se i non vaccinati continuano a prendere gli autobus urbani e i treni regionali affollati,” tu riduci, ma non annulli la circolazione del coronavirus.Un lockdown per i non vaccinati come voleva fare l’Austria? Il professore riflette e al cronista dell’Adnkronos risponde:Intanto anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato di un super green pass tardivo.

