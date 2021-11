https://it.sputniknews.com/20211122/al-via-in-lettonia-le-esercitazioni-nato-winter-shield-2021-13867201.html

Al via in Lettonia le esercitazioni NATO Winter Shield 2021

Sono iniziate questo lunedì in Lettonia le esercitazioni militari della NATO, con le manovre "Winter Shield 2021". Nelle operazioni partecipano le forze del... 22.11.2021, Sputnik Italia

Sono iniziate lunedì in Lettonia le esercitazioni militari internazionali annuali Winter Shield 2021. Dureranno fino al 4 dicembre, secondo un comunicato stampa del ministero della Difesa della Repubblica baltica."Le esercitazioni militari Winter Shield 2021 si terranno in Lettonia dal 22 novembre al 4 dicembre", si legge nel messaggio.Alle esercitazioni parteciperanno i soldati della brigata di fanteria meccanizzata delle forze di terra, la Guardia Nazionale del Paese, (la Zemessardze, n.d.r.), i militari delle forze armate lituane, il gruppo di combattimento della presenza allargata della NATO in Lettonia e il comando delle forze armate statunitensi in Europa.Durante le esercitazioni si svolgeranno spari da combattimento da obici, mortai, lanciagranate, mitragliatrici e armi leggere, e sono previsti sorvoli dell'aviazione militare.I mezzi delle forze armate lettoni e alleate sfileranno lungo le strade del Paese, afferma il comunicato stampa, e saranno visibili in cielo anche gli aerei.Al vertice di Varsavia nel 2016, la NATO ha deciso di schierare in Lettonia, Lituania, Estonia e Polonia battaglioni internazionali a rotazione su richiesta degli stessi Paesi.

