https://it.sputniknews.com/20211121/zaia-no-vax-non-mi-piacciono-liberta-finisce-nel-momento-in-cui-mettono-a-rischio-salute-altrui-13845588.html

Zaia: 'no-vax non mi piacciono; libertà finisce nel momento in cui mettono a rischio salute altrui'

Zaia: 'no-vax non mi piacciono; libertà finisce nel momento in cui mettono a rischio salute altrui'

Zaia non è convinto che l’obbligo vaccinale serva a qualcosa. Ricorda che nel 2017 la ministra della Salute Lorenzin introdusse l’obbligo vaccinale pediatrico... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T11:35+0100

2021-11-21T11:35+0100

2021-11-21T12:42+0100

luca zaia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12566981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d1babf4eddfd787b47032ccad01df0c.jpg

C’è sempre un residuo di “ribellismo o paura” in una campagna vaccinale, dice il presidente della Regione Veneto Luca Zaia quindi anche con l’obbligo vaccinale non si riuscirebbe mai a raggiungere il 100% degli immunizzati.Per Zaia serve invece maggiore informazione istituzionale contro le false notizie che circolano nel web.Insomma, Zaia si discosta dalla linea di Matteo Salvini che difende il diritto dei no-vax a manifestare e che non ha mai detto che i no-vax non gli piacciono, ma che ognuno è libero di vaccinarsi o meno.“Dobbiamo prendere atto da un lato che non dobbiamo chiudere, e dall’altro tutelare coloro che si sono vaccinati”, conclude Zaia in un'intervista a La Repubblica.E questi ultimi, i vaccinati, attraverso un sondaggio si sono espressi a favore di un lockdown mirato per i non vaccinati.

https://it.sputniknews.com/20211115/sindaco-di-trieste-se-potesse-vieterebbe-manifestazioni-di-piazza-no-vax-servono-leggi-speciali-13759206.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luca zaia, coronavirus in italia