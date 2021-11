https://it.sputniknews.com/20211121/virologa-viola-non-vaccinati-non-vi-fate-ingabbiare-dai-vostri-dubbi-13842799.html

Virologa Viola: non vaccinati non vi fate ingabbiare dai vostri dubbi

coronavirus in italia

Ricorda loro che “cambiare idea non è segno di debolezza, ma di intelligenza”.La scienziata spiega su Facebook:Viola scrive ciò perché crede che ormai i no-vax si siano schierati su una posizione “identitaria” e quindi ideologica, più che dettata da reali motivi sanitari. Il non vaccinarsi sarebbe spinto da motivazioni che nulla hanno più a che fare con la presunta tutela della propria salute da un vaccino “pericoloso”.“Non siamo schierati in due squadre di calcio che si giocano la coppa fino all'ultimo minuto: siamo tutti dalla stessa parte, ognuno con i propri dubbi, che non devono diventare però una gabbia da cui non poter uscire”, conclude Viola.Ieri nelle piazze italiane ancora scontri e tra i non vaccinati si sono ancora una volta infiltrati frange che si riconoscono in movimento di estrema destra e gruppi di “ultrà”.

coronavirus in italia