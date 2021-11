https://it.sputniknews.com/20211121/usa-maxi-risarcimento-per-la-morte-di-un-afroamericano-13841321.html

Usa: maxi risarcimento per la morte di un afroamericano

Negli Stati Uniti si è giunti ad un nuovo maxi risarcimento per la famiglia di un giovane afroamericano morto in seguito ad un controllo da parte delle forze dell'ordine. Lo riporta Nbc.Elijah McClain, che soffriva di autismo, era stato fermato dagli agenti che volevano perquisirlo per verificare se fosse in possesso di armi, ad Aurora, cittadina del Colorado. Dopo che il giovane aveva opposto resistenza, era stato bloccato a terra, con il collo schiacciato dagli agenti. Su denuncia della famiglia, pare che l'operazione di polizia si sia protratta per almeno 15 minuti, provocando il soffocamento del ragazzo, nonostante quest'ultimo avesse detto loro che non riusciva a respirare ed avesse anche rimesso. Dopo che aveva inoltre perso conoscenza, un medico soccorritore, intervenuto nel corso dell'operazione, gli aveva iniettato ben 500 mg di ketamina, per sedarlo.Tre giorni dopo il giovane venne dichiarato "ufficialmente morto". Dopo due anni, le autorità di Colorado City hanno raggiunto l'accordo per il risarcimento alla famiglia del giovane per la somma di 15 milioni di dollari, cifra record, che segue l'altro record raggiunto per il risarcimento dopo l'uccisione di George Floyd, pari a 27 milioni.I tre agenti e i due medici coinvolti nella vicenda sono stati condannati con ben 32 capi di imputazione.

