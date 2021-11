Una mascherina può influenzare la forma del naso e delle orecchie?

https://it.sputniknews.com/20211121/una-mascherina-puo-influenzare-la-forma-del-naso-e-delle-orecchie-13853059.html

Dopo quasi due anni di pandemia, la mascherina è già diventata un elemento indispensabile in questa nuova normalità.

Alcuni individui riferiscono di avere la sensazione che il loro naso si sia appiattito e persino "affondato". Ma il dottor Gayk Babaián dice che non c'è motivo di preoccuparsi.Se indossi una mascherina, il naso potrebbe abbassarsi leggermente. Ma 10 o 15 minuti dopo averla tolta, con una probabilità del 100% tornerà alla sua forma iniziale, rassicura lo specialista.Gli elastici di una mascherina possono esercitare una pressione efficace sulle orecchie se non sono regolati correttamente. Ma anche questo non implica conseguenze negative, afferma Babaián."Gli atri sono molto elastici e hanno una forte memoria di forma dei tessuti. Non possono trasformarsi sotto l'influenza di fattori esterni. Questo è escluso", afferma il medico.Infatti, anche dopo l'intervento chirurgico, le orecchie possono riprendere la forma precedente, rivela Babaián.

