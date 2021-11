https://it.sputniknews.com/20211121/tesla-macchine-bloccate-lapp-di-controllo-delle-vetture-non-funziona-13840937.html

Blocco app Tesla, 500 persone non possono avviare auto

Decine di persone si sono ritrovate in panne, non potendo avviare le proprie macchine Tesla, per un malfunzionamento dell'applicazione che ne controlla l'avviamento del motore. La tecnologia, si sa, può semplificare, e di molto, le nostre vite, ma può anche complicarle. Un semplice gesto, quello di girare una chiave e sentire il rombo del motore della nostra autovettura, sia una vecchia Fiat come una moderna Ferrari, può diventare un sogno, se ci si mette di mezzo l'informatica e una applicazione che detti l'avvio, come ad un computer.Questa la disavventura capitata a decine di utenti in giro per il mondo delle modernissime macchine Tesla. L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, fa sapere con un tweet: "controllo".Forse intendeva personalmente, forse delegando, fatto sta che sono rimasti a piedi più o meno in 500, nel pomeriggio di venerdì, poi ridottisi a 60 dopo cinque ore dalle prime segnalazioni. Elon Musk ha poi dichiarato, come riporta Ansa: "Ci scusiamo, adotteremo misure per garantire che ciò non accada di nuovo", ancora su Twitter.

