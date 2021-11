https://it.sputniknews.com/20211121/telecamere-nascoste-sara-possibile-rilevarle-tramite-smatphone-lo-dimostra-una-ricerca-13836345.html

Telecamere nascoste, sarà possibile rilevarle tramite smatphone: lo dimostra una ricerca

Telecamere nascoste, sarà possibile rilevarle tramite smatphone: lo dimostra una ricerca

Gli scienziati hanno dichiarato che ora sarà possibile scovare telecamere nascoste, grazie ai sensori che vengono inseriti negli smartphone di ultima... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T23:59+0100

2021-11-21T23:59+0100

2021-11-21T23:59+0100

tecnologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/13836260_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_40ad723708b0e2da637d2713cf1560f6.jpg

Un'èquipe di scienziati, provenienti da Singapore e Corea del Sud, ha condotto una ricerca che ha mostrato come sia possibile scovare eventuali telecamere nascoste che si trovano vicino ai dispositivi del proprio smartphone. Lo studio è stato pubblicato sulla biblioteca digitale della Association for Computing Machinery, associazione che si occupa degli studi informatici.Gli scienziati hanno eseguito un esperimento, in cui hanno testato i sensori ToF (Time of Flight, tempo di volo in italiano), che sono incorporati nei sistemi LIDAR, i sistemi che calcolano la distanza tra due oggetti utilizzando un impulso laser. Negli ultimi anni, questi sensori vengono installati, ad esempio, su alcuni ultimi modelli di Samsung, smartphone usati nel corso della ricerca.Gli esperti affermano che tale tecnica ha una precisione dell'89% e, secondo loro, è una novità importante nel contesto della minaccia alla privacy delle persone a causa delle telecamere nascoste nei bagni o nelle stanze d'albergo.

https://it.sputniknews.com/20211002/i-microfoni-degli-smartphone-ci-spiano-il-garante-della-privacy-apre-uninchiesta-13147756.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tecnologia