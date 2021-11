https://it.sputniknews.com/20211121/taipei-rileva-2-bombardieri-cinesi-h-6-nello-spazio-aereo-di-taiwan-13850118.html

Taipei rileva 2 bombardieri cinesi H-6 nello spazio aereo di Taiwan

Taipei rileva 2 bombardieri cinesi H-6 nello spazio aereo di Taiwan

Le tensioni intorno a Taiwan sono aumentate negli ultimi mesi, dal momento che le forze cinesi hanno condotto esercitazioni nella regione, mentre l'Unione... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T14:56+0100

2021-11-21T14:56+0100

2021-11-21T14:56+0100

cina

taiwan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/325/03/3250313_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_807c540d2f47301e1b5de056c5631535.jpg

Secondo il ministero della Difesa taiwanese, 9 aerei cinesi, tra cui due bombardieri H-6 in grado di trasportare testate nucleari, hanno sorvolato una zona a sud dell'isola all'interno dell'area di identificazione della difesa aerea di Taiwan. I due bombardieri sono volati nel Canale Bashi che separa Taiwan dalle Filippine prima di tornare in Cina, ha riferito il ministero, aggiungendo che altri aerei sono stati avvistati vicino alle isole Pratas controllate da Taiwan. Taiwan si è separata dalla Cina continentale dopo la fine della guerra civile nel 1949 e da allora si governa in modo indipendente. Pechino afferma che l'isola è una provincia separatista e considera qualsiasi contatto tra Taipei ed altri Paesi un'ingerenza negli affari interni cinesi. Taiwan, tuttavia, sostiene di essere uno Stato autonomo e intrattiene relazioni diplomatiche con diversi Paesi in tutto il mondo.

https://it.sputniknews.com/20211117/biden-su-taiwan-la-politica-usa-non-cambiera-non-incoraggeremo-lindipendenza-13789388.html

cina

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina, taiwan