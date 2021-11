https://it.sputniknews.com/20211121/sondaggio-covid-19-2-italiani-su-3-metterebbero-non-vaccinati-in-lockdown-13844564.html

Sondaggio Covid-19, 2 italiani su 3 metterebbero non vaccinati in lockdown

Sondaggio Covid-19, 2 italiani su 3 metterebbero non vaccinati in lockdown

Gli italiani vaccinati non riempiono le piazze ma hanno riempito in precedenza i centri vaccinali e ora, se gli si chiede dove collocherebbero i non vaccinati... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T10:28+0100

2021-11-21T10:28+0100

2021-11-21T10:28+0100

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/13447020_0:146:2731:1682_1920x0_80_0_0_626cba7bb93136442a6ff2f42b7ef2f5.jpg

Per 2 italiani su 3, dice il sondaggio del quotidiano La Stampa, i non vaccinati andrebbero collocati in lockdown come aveva minacciato di fare l’Austria. Paese che poi si è dovuto ricredere davanti alla impossibilità oggettiva di attuare una misura del genere, e che ha costretto tutti a un lockdown generale di 20 giorni.In termini percentuali, il 76,7% degli italiani si dice favorevole ad un lockdown dei non vaccinati. Inoltre il 51,1% degli italiani si dice favorevole al divieto delle manifestazioni dei no-vax e no-green pass che hanno creato danni economici alle attività commerciali delle città e anche danno di immagine ad alcune città, in particolare a Trieste dove il sindaco se avesse potuto avrebbe vietato le manifestazioni. Ma la costituzione non glielo consente.Il 92% dei vaccinati, poi, è consapevole che tutte queste manifestazioni sono pericolose perché alimentano la diffusione dei contagi. Il 58% è anche preoccupato di un tale assembramento di persone non vaccinate, che nei fatti ha portato la città di Trieste sull’orlo della zona gialla.

https://it.sputniknews.com/20211109/no-pass-il-sindaco-di-trieste-chiede-leggi-speciali-come-ai-tempi-delle-br-13675297.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

green pass