Si rivede Peng Shuai in videoconferenza con presidente Cio: "sto bene, rispettate privacy"

La tennista cinese non si vedeva in pubblico da quasi un mese dopo che sui social del suo Paese aveva denunciato di aver subito un'aggressione sessuale da... 21.11.2021, Sputnik Italia

Per una mezz'ora la tennista cinese Peng Shuai ha parlato in videoconferenza con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, fornendo rassicurazioni dopo circa un mese di "scomparsa" dalla scena pubblica. Durante la conversazione col numero uno del Cio, la giocatrice ha invocato il rispetto della sua privacy, ha aggiunto Emma Terho, a capo della commissione degli atleti, presente nella videoconferenza insieme al componente del comitato olimpico cinese Li Lingwei. La tennista cinese non si vedeva in pubblico da quasi un mese dopo che sui social del suo Paese aveva denunciato di aver subito un'aggressione sessuale da parte dell'ex vicepremier della Repubblica Popolare Cinese Zhang Gaoli.

