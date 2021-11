https://it.sputniknews.com/20211121/salute-trovate-tre-sane-abitudini-quotidiane-che-possono-prolungare-la-vita-di-tutti-quanti-noi-13845021.html

Salute: trovate tre sane abitudini quotidiane che possono prolungare la vita di tutti quanti noi

Salute: trovate tre sane abitudini quotidiane che possono prolungare la vita di tutti quanti noi

Daily Express: vitamina D, resveratrolo e riduzione dell'assunzione di zucchero ti aiuteranno a vivere più a lungo. 21.11.2021

2021-11-21

2021-11-21T22:48+0100

2021-11-21T22:48+0100

Il quotidiano britannico Daily Express parla di longevità - abitudini quotidiane elementari che accelerano o, al contrario, rallentano il processo di invecchiamento. Gli autori dell'articolo riferiscono di tre azioni importanti e allo stesso tempo semplici che possono aiutare a far fronte ai cambiamenti legati all'età nell'organismo.I giornalisti hanno sottolineato che è fondamentale innanzitutto monitorare l'assunzione di zucchero. A tal proposito ad esempio i ricercatori hanno scoperto che a causa di una dieta ricca di zuccheri i moscerini della frutta vivono una vita più breve e sono più inclini alla morte prematura.La seconda abitudine che può rallentare il processo di invecchiamento è prendere il resveratrolo. Citando il dottor David Sinclair, autore del libro "Aspettativa di vita: perché invecchiamo, anche se non è affatto necessario", i giornalisti consigliano di assumere diversi milligrammi di questo antiossidante, presente nel vino rosso e in molti altri alimenti.Si ritiene che il resveratrolo sia un aiuto naturale per rallentare il processo di invecchiamento e aumentare la sopravvivenza cellulare. Questa proprietà è stata osservata nel lievito e poi nei topi: in essi la fitoalessina naturale ha innescato un "gene della longevità" noto come SIRT1. Il resveratrolo ha anche altri benefici per la salute: protegge da ipertensione, malattie cardiache, obesità e aumento della sensibilità all'insulina.Il terzo fattore è l'assunzione di vitamina D3. Gli studi hanno dimostrato che il suo livello nell'organismo è inversamente proporzionale al rischio di morte e una bassa concentrazione è correlata alla mortalità per malattie cardiovascolari, cancro e infezioni, nonché a una diminuzione delle funzioni cognitive, depressione, osteoporosi, ipertensione e diabete di tipo 2.Il corpo produce vitamina D all'aperto se esposto alla luce solare diretta. Ma da ottobre ai primi di marzo, le ore diurne diventano troppo corte, quindi è necessaria una dose aggiuntiva di D3, da concordare con il medico.

