https://it.sputniknews.com/20211121/ritiro-della-patente-e--10-punti-la-polizia-polacca-castiga-lex-presidente-della-commissione-ue-13836800.html

Ritiro della patente e -10 punti, la polizia polacca castiga l'ex presidente della Commissione UE

Ritiro della patente e -10 punti, la polizia polacca castiga l'ex presidente della Commissione UE

Le forze dell'ordine hanno ritirato la patente all'ex presidente della Commissione Europea, nonchè ex primo ministro della Polonia e attuale leader... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T08:18+0100

2021-11-21T08:18+0100

2021-11-21T08:18+0100

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/13836656_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_927c518e0b96e278c6bcfb643930555a.jpg

"È stata riscontrata un violazione del codice stradale, c'è la pena di sospensione della patente per 3 mesi, oltre 10 punti persi e una multa", ha scritto Tusk in un post su Twitter.Stamane, la portavoce della polizia di Mlawa, Anna Pawlowska, ha comunicato ai giornalisti che gli agenti hanno "fermato un sessantaquattrenne conducente di una Skoda, che, nel centro abitato, ha superato il limite di velocità di oltre 50 km/h". Il limite di velocità nei centri abitati in Polonia è di 50km/h.La portavoce ha confermato che si tratta di Tusk e che all'uomo è stata ritirata la patente ed è stata data una multa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica