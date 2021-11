https://it.sputniknews.com/20211121/ricciardi-no-a-lockdown-e-obbligo-vaccinale-ma-scelte-giuste-13848576.html

Ricciardi: no a lockdown e obbligo vaccinale, ma "scelte giuste"

Ricciardi: no a lockdown e obbligo vaccinale, ma "scelte giuste"

Secondo il consigliere del ministero della Salute, ci vuole un "green pass rafforzato". 21.11.2021, Sputnik Italia

Intervenendo alla trasmissione 'In Onda' su La7, Walter Ricciardi ha escluso lockdown ed ha detto no all'obbligo vaccinale, tuttavia ha rilevato l'importanza di fare decisioni giuste sul fronte della lotta alla pandemia per avere un 2022 sereno.Relativamente al lockdown, Ricciardi ha escluso che in Italia si sviluppi un contesto simile a quello degli altri Paesi europei, mentre sull'obbligo vaccinale in senso assoluto si è dichiarato contrario, tuttavia la misura deve essere valida per chi ha contatti con persone fragili, includendo il personale scolastico.Proprio sul green pass Ricciardi ha indicato che l'intenzione del governo è diminuirne la durata a 6 mesi dal momento che la protezione dei vaccini decade col passare del tempo.In precedenza Ricciardi aveva rilevato che il tampone antigenico mostra un 30% di falsi negativi, attribuendo così gran parte della responsabilità per la ripresa dei contagi a chi ottiene il green pass senza vaccinarsi.

