Renzi dice che nel 2022 si voterà, ma pensa pure sia un errore

L’uomo che ha fatto crollare il governo Conte bis, poi aggiunge: “Penso che sarebbe un errore per il nostro paese andare a votare, penso che la priorità dovrebbe essere lavorare sul Pnrr”.Renzi, quindi, non vuole perdere “un'incredibile mole di denari che arriva al nostro paese”.E poi dice che mica è stato Conte a far arrivare questi soldi in Italia? Sono stati gli olandesi, che neppure lo volevano il Next Generation EU.L’uscita sulle elezioni politiche anticipate di Renzi non è casuale, in questi giorni sono circolate voci circa una sua volontà di andare a elezioni anticipate dopo l’elezione del presidente della Repubblica.E così lui ributta la palla nel campo degli avversari e dice:Renzi si vuole dare una mossa, quindi, perché se ci saranno elezioni anticipate lui conta appena il 2% nei sondaggi elettorali e non gli basteranno neppure per entrare in Parlamento.Ad ogni modo, anche Alessandro Di Battista ha sulle elezioni anticipate la stessa opinione di Matteo Renzi.

