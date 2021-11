https://it.sputniknews.com/20211121/parigi-spera-nelle-pressioni-di-putin-sulla-bielorussia-per-risolvere-la-crisi-dei-migranti-13850573.html

Parigi spera nelle pressioni di Putin sulla Bielorussia per risolvere la crisi dei migranti

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha auspicato oggi che il presidente russo Vladimir Putin intervenga nella situazione dei migranti al... 21.11.2021, Sputnik Italia

Il capo della diplomazia francese ha inoltre osservato che è importante mantenere il dialogo con la Russia su questioni di interesse comune anche se a volte si comporta da "vicino insopportabile". Le parole del ministro arrivano dopo che il 15 novembre i leader dei due Paesi hanno concordato nel corso di una conversazione telefonica di cooperare per contenere la crisi migratoria al confine polacco-bielorusso.Crisi migratoria al confine tra Polonia e BielorussiaNelle ultime settimane, migliaia di migranti dal Medio Oriente si sono ammassati al confine tra Bielorussia e Polonia nella speranza di riuscire ad entrare nel territorio dell'Unione Europea. La Polonia ha intensificato i controlli alle frontiere e ha dispiegato l'esercito per impedire l'attraversamento del confine da parte dei migranti. Varsavia accusa Minsk di aver facilitato la crisi migratoria, ma il governo bielorusso respinge tutte le accuse. Lettonia, Lituania e Polonia denunciano l'afflusso di migranti dalla Bielorussia sin dall'estate, sostenendo che la migrazione sia orchestrata da Minsk in rappresaglia alle sanzioni della Ue motivate da Bruxelles con l'accusa di violazioni dei diritti umani da parte di Minsk. La Ue ha a sua volta adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia. Mosca ha affermato di essere in contatto con la Ue e la Bielorussia in merito alla questione.

