Ora il governo vuole il "super green pass": ecco cosa non si potrà più fare con il tampone

Le nuove limitazioni per i non vaccinati potrebbero essere contenute nel prossimo decreto di Palazzo Chigi. Il tampone potrebbe servire solo per lavorare e viaggiare.

Anche il governo italiano sembra voler intraprendere la strada del lockdown per i non vaccinati. Con il prossimo decreto messo a punto dal governo per contenere la risalita dei contagi, secondo le anticipazioni pubblicate dal Corriere della Sera che cita fonti di Palazzo Chigi, molte attività potranno essere riservate soltanto a chi ha ricevuto il vaccino o è guarito dal Covid.Insomma, il “classico” certificato verde lascerà il posto al “super green pass”, rilasciato soltanto a chi è immunizzato con doppia dose e a chi ha già contratto il virus. Ma attenzione, dopo nove mesi anche questo lasciapassare scadrà se non ci si sottopone alla dose “booster”.Si discute anche della possibilità di rendere obbligatoria la certificazione anche per accedere ai mezzi pubblici, come metro e autobus. Ma su questo punto prevale lo scetticismo, soprattutto sul nodo dei controlli.Non è chiaro ancora se le limitazioni scatteranno per tutte le fasce di rischio o solamente all’interno delle zone gialle, arancioni o rosse. Sul tavolo, sempre secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere, ci sarebbe anche l’introduzione dell’obbligo vaccinale nel caso in cui la curva dei contagi dovesse impennarsi ulteriormente facendo aumentare la pressione sugli ospedali. La terza dose è già obbligatoria per il personale sanitario e delle Rsa. Ma non è escluso che l’imposizione possa essere estesa a tutta la popolazione.

