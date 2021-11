Negli Usa più vittime del Covid quest'anno che nel 2020

https://it.sputniknews.com/20211121/negli-usa-piu-vittime-del-covid-questanno-che-nel-2020-13851349.html

Dall'inizio del 2021, 385.670 persone non ce l'hanno fatta a vincere la lotta contro il coronavirus negli Stati Uniti: il bilancio delle vittime del Covid è... 21.11.2021, Sputnik Italia

Il numero di vittime del Covid dall'inizio dell'anno ha superato il bilancio del 2020, secondo i calcoli del quotidiano The Hill. Nel 2020, 385.343 persone sono morte per le complicazioni del coronavirus, secondo i dati raccolti dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Secondo l'Istituto Johns Hopkins, il numero complessivo delle vittime per Covid nel Paese è stimato a 771.013. Pertanto nel 2021 gli Stati Uniti si ritrovano con 385.670 deceduti per coronavirus.Nell'ultima settimana negli Stati Uniti sono stati rilevati quasi 8mila decessi per Covid.Vaccinazione anti-Covid negli USA Secondo i dati forniti dal CDC, quasi il 59% della popolazione statunitense ha completato il ciclo vaccinale contro il nuovo coronavirus, mentre quasi il 69% ha ricevuto almeno una dose del siero anti-Covid. Allo stesso tempo, tra gli over 65, questi indici salgono rispettivamente all'86% e quasi al 100%. Per la campagna di vaccinazione, gli Stati Uniti utilizzano i vaccini di Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson. All'inizio di novembre è iniziata la campagna per i bambini dai 5 agli 11 anni, un nuovo traguardo salutato come un "punto di svolta" dal presidente Biden. Un totale di 28 milioni di bambini risultano ora vaccinabili.Per questa fascia di età, i funzionari sanitari statunitensi raccomandano il vaccino di Pfizer. Il dosaggio è stato comunque aggiustato, a 10 microgrammi per iniezione, contro i 30 per gli over 12.

