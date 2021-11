https://it.sputniknews.com/20211121/milano-no-vax-in-piazza-per-18-esimo-sabato-consecutivo---video-13846496.html

Milano: no-vax in piazza per 18-esimo sabato consecutivo - Video

Milano: no-vax in piazza per 18-esimo sabato consecutivo - Video

Ennesimo sabato di proteste contro il green pass a Milano. I manifestanti cercano di raggiungere piazza Duomo, si registrano tensioni. 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T11:37+0100

2021-11-21T11:37+0100

2021-11-21T11:37+0100

multimedia

milano

video

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/13846438_6:0:2139:1200_1920x0_80_0_0_e3764c698a0fb5c51d1c28b46ce6de1c.jpg

Ieri il capoluogo lombardo ha assistito a una nuova ondata di proteste contro il certificato verde nonostante i richiami da parte dei commercianti di evitare le manifestazioni durante i week-end per non scoraggiare lo shopping soprattutto nel periodo pre-Natalizio. I manifestanti si sono radunati, come al solito, in piazza Fontana dove si è verificata una forte presenza della polizia. Alcune persone hanno cercato di spostarsi verso la piazza Duomo, ma sono state bloccate dalle forze dell’ordine che gli hanno impedito di lasciare l’area. Manifestazioni simili si sono svolte ieri anche a Roma, Genova, Bologna e Torino. I no-pass sono scesi in piazza anche negli altri paesi d’Europa: i cortei sono passati per le città di Austria, Francia, Olanda e Danimarca.

https://it.sputniknews.com/20211120/in-diretta-roma-no-pass-in-piazza-un-migliaio-al-circo-massimo-13837094.html

milano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, milano, video, green pass