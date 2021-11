https://it.sputniknews.com/20211121/macron-ha-cambiato-il-colore-della-bandiera-francese-nel-2018-ma-nessuno-se-ne-e-accorto-13852715.html

Macron ha cambiato il colore della bandiera francese nel 2018 ma nessuno se ne è accorto

Macron ha cambiato il colore della bandiera francese nel 2018 ma nessuno se ne è accorto

A novembre, il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha ordinato la sostituzione del caratteristico blu della bandiera nazionale con uno più scuro.

Sebbene la decisione di cambiare il colore della bandiera risalga a luglio 2020, il presidente francese aveva utilizzato la bandiera modificata nei suoi discorsi ufficiali sin dalla fine del 2018. E nel 2020 il blu navy ha iniziato a sventolare all'Eliseo.Ma qual è il motivo della scelta della tonalità? In questo modo, il presidente rende omaggio ai colori della bandiera del 1793, adottata dopo la Rivoluzione francese, e agli eroi nazionali.Al momento l'Eliseo non cerca di imporre l'uso della nuova bandiera da parte di tutte le istituzioni, e i colori aggiornati si possono vedere per ora solo sugli edifici dell'Eliseo stesso, dell'Assemblea Nazionale e del Ministero dell'Interno.Negli anni '70, l'allora presidente Valery Giscard d'Estaing decise di cambiare la tonalità del blu in una più chiara per essere in linea con quella dell'Unione Europea.Cosa rappresentano i colori della bandiera della Francia?I colori della bandiera hanno un significato simbolico che risale alla Rivoluzione francese, quando fu adottata. Il colore bianco rappresenta la monarchia, mentre il blu e il rosso sono sempre stati i colori della città di Parigi. Ma poiché a quel tempo esisteva già la bandiera olandese con gli stessi colori, si decise di posizionare le linee verticalmente in modo da poter distinguere la bandiera francese.

