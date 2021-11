https://it.sputniknews.com/20211121/lesercito-sudanese-revoca-tutte-le-restrizioni-al-deposto-primo-ministro-hamdok-13846975.html

L'esercito sudanese revoca tutte le restrizioni al deposto primo ministro Hamdok

L'esercito sudanese revoca tutte le restrizioni al deposto primo ministro Hamdok

L'esercito sudanese ha revocato tutte le restrizioni ai movimenti del Primo Ministro del Paese deposto, Abdullah Hamdok, riferisce, citando fonti, il canale... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T14:03+0100

2021-11-21T14:03+0100

2021-11-21T14:03+0100

mondo

sicurezza

geopolitica

africa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/394/32/3943283_0:242:5141:3134_1920x0_80_0_0_253c6bce23f44e8b9eee3228ebc3f26b.jpg

Domenica mattina, Sky News Arabia, citando le sue fonti, ha riferito che l'esercito sudanese e i Primo Ministro deposto Abdullah Hamdok avevano concordato una dichiarazione politica che chiedeva il suo ritorno in carica e la formazione di un governo tecnico.Secondo fonti del canale, Hamdok si sta dirigendo al palazzo presidenziale per incontrare il capo del Sovrano Consiglio sudanese, Abdel Fattah al-Burhan.L'esercito sudanese il 25 ottobre aveva arrestato il Primo Ministro Abdullah Hamdok e diversi altri membri del governo. Il capo del Sovrano Consiglio di Transizione del Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, aveva annunciato in un discorso televisivo alla nazione la dichiarazione dello stato di emergenza e lo scioglimento del governo in carica del Paese. Il 26 ottobre si era saputo che Hamdok e sua moglie erano tornati nella loro residenza nella capitale. Hamdok era agli arresti domiciliari da allora.Il nuovo Consiglio Sovrano del Sudan aveva iniziato i lavori la scorsa settimana, guidato nuovamente da Al-Burhan.

https://it.sputniknews.com/20211103/sudan-il-primo-ministro-hamdok-accetta-di-guidare-il-nuovo-governo-13593624.html

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, sicurezza, geopolitica, africa