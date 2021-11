https://it.sputniknews.com/20211121/le-e-mail-di-elon-musk-ai-manager-ecco-quando-possono-essere-licenziati-13851795.html

Le e-mail di Elon Musk ai manager: ecco quando possono essere licenziati

Le e-mail di Elon Musk ai manager: ecco quando possono essere licenziati

Il CEO di Tesla Elon Musk è senza dubbio uno degli imprenditori più eccentrici del momento: ad esempio, è famoso per l'invio di email dirette a tutti i suoi... 21.11.2021, Sputnik Italia

Nella prima e-mail, inviata all'inizio di ottobre, Musk condivide i suoi pensieri sui dipendenti della fabbrica che ascoltano musica durante l’attività lavorativa.Sottolinea che per motivi di sicurezza è necessario che i dipendenti indossino almeno uno dei due caschi. Possono anche utilizzare un altoparlante per ascoltare musica, purché la musica non disturbi i loro colleghi.La seconda e-mail descrive i passaggi che i manager di Tesla dovrebbero intraprendere se invii loro un messaggio con istruzioni esplicite:"1. Rispondi alla mia e-mail per spiegare se quello che ho detto era corretto. A volte, mi sbaglio!2. Chiedi ulteriori chiarimenti se quello che ho detto era ambiguo.3. Segui le indicazioni. Ai dirigenti che non abbiano fatto quanto sopra sarà chiesto di dimettersi immediatamente”.Elon Musk non ha ancora commentato la fuga di notizie.

