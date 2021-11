https://it.sputniknews.com/20211121/lallarme-di-uno-studio-altra-pandemia-di-virus-sars-evoluti-potrebbe-provenire-dai-roditori-13841942.html

L'allarme di uno studio: altra pandemia di virus SARS evoluti potrebbe provenire dai roditori

L'allarme di uno studio: altra pandemia di virus SARS evoluti potrebbe provenire dai roditori

I roditori sono in grado di trasportare virus in modo asintomatico pur essendo allo stesso tempo infettivi. Poiché è noto che i pipistrelli, le fonti più... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T16:14+0100

2021-11-21T16:14+0100

2021-11-21T16:14+0100

mondo

animali

virus

allarme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/694/14/6941413_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_36504d5c5d3a210c531a44053a28ac04.jpg

I roditori possono essere portatori asintomatici di virus simili alla SARS, il che significa che la prossima devastante pandemia potrebbe venire dai ratti, secondo uno studio della Princeton University pubblicato su PLOS Computational Biology.I ricercatori hanno analizzato varie specie di mammiferi, concentrandosi su quei recettori a cui si legano i virus della SARS. I risultati hanno mostrato che alcune specie di roditori sono state ripetutamente esposte a coronavirus simili alla SARS in passato e hanno sviluppato una certa resistenza ad essi.Lo studio ha mostrato che i ratti hanno subito una rapida evoluzione del recettore ACE2, che i virus della SARS usano per entrare in una cellula. Ciò è indicato, in particolare, dall'ampia varietà di sequenze di amminoacidi che codificano per il recettore.Poiché il virus SARS-CoV-2 potrebbe fare il salto di specie da animale a uomo, identificare gli animali portatori di virus pur essendo protetti contro di essi potrebbe diventare vitale per prevenire future epidemie, hanno osservato gli esperti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, animali, virus, allarme