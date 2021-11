https://it.sputniknews.com/20211121/la-polonia-accusa-lukashenko-del-piu-grande-tentativo-di-destabilizzare-leuropa-in-30-anni-13849318.html

La Polonia accusa Lukashenko del "più grande tentativo di destabilizzare l'Europa in 30 anni"

La Polonia accusa Lukashenko del "più grande tentativo di destabilizzare l'Europa in 30 anni"

Centinaia di migranti per lo più mediorientali e africani si sono ammassati lungo il confine bielorusso con la Polonia per settimane nel tentativo di entrare... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T17:26+0100

2021-11-21T17:26+0100

2021-11-21T17:26+0100

polonia

geopolitica

bielorussia

migranti

crisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/13779080_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ee9e6d712b92d45cdd54a627a7935c8b.jpg

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha accusato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko di aver lanciato "una guerra ibrida contro l'UE" nel quadro della crisi migratoria in atto al confine bielorusso-polacco."Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia hanno bisogno di sostegno. Dobbiamo unirci per difendere l'Europa", ha aggiunto il primo ministro.Tali osservazioni sono arrivate dopo che Lukashenko ha detto in un'intervista alla BBC venerdì che era "assolutamente possibile" che le proprie forze o "forse qualcuno" avesse aiutato i migranti ad entrare nell'UE.Ha parlato mentre le guardie di frontiera polacche segnalavano nuovi tentativi di attraversamento, anche da parte di un "gruppo molto aggressivo di circa 100" migranti.Ciò ha fatto seguito alle dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin all'inizio di questa settimana sul fatto che le nazioni occidentali stiano usando la situazione di crisi in corso al confine tra Bielorussia e Polonia come pretesto per aumentare le tensioni ed esercitare pressioni contro la Bielorussia, l'immediato vicino e alleato della Russia."Allo stesso tempo, stanno violando i propri obblighi in ambito umanitario", ha aggiunto Putin, condannando la Polonia per l'utilizzo di strumenti antisommossa contro i migranti che cercano di attraversare il confine.La Polonia in precedenza ha rifiutato di accettare centinaia di migranti, per lo più curdi iracheni, che rimangono bloccati al confine con la Bielorussia. I migranti hanno ripetutamente tentato di prendere d'assalto il confine polacco, con le truppe che li hanno respinti usando cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Varsavia ed altri Paesi dell'UE hanno ripetutamente accusato Minsk di trasportare deliberatamente migranti in Bielorussia per creare una crisi migratoria, punendo la Bielorussia con nuove sanzioni per questo motivo. Le autorità bielorusse respingono con veemenza le affermazioni di Bruxelles.

https://it.sputniknews.com/20211121/parigi-spera-nelle-pressioni-di-putin-sulla-bielorussia-per-risolvere-la-crisi-dei-migranti-13850573.html

polonia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonia, geopolitica, bielorussia, migranti, crisi