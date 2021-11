https://it.sputniknews.com/20211121/la-nuova-frontiera-dello-smartworking-lavorare-in-vacanza-dai-borghi-piu-belli-ditalia-13851445.html

La nuova frontiera dello smartworking: lavorare "in vacanza" dai borghi più belli d'Italia

La nuova frontiera dello smartworking: lavorare "in vacanza" dai borghi più belli d'Italia

L'iniziativa di Everli e della startup Smartway punta a coltivare il benessere dei dipendenti e a sostenere le comunità locali.

2021-11-21T18:28+0100

2021-11-21T18:28+0100

2021-11-21T18:28+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/13849222_371:0:1551:664_1920x0_80_0_0_ceb5f36178c6adbfcab73633e601d02c.jpg

Si chiama “workcation” ed è capace di generare un volume d’affari fino a 1,3 milioni di euro nei borghi più caratteristici del Bel Paese, come Sciacca, in Sicilia, o Montepulciano, in Toscana.Sono tra quelli che hanno aderito al progetto di Everli, società che si occupa di spesa online, e della startup Smartway, che punta a rilanciare i paesini italiani anche aldilà della stagione turistica, sfruttando i vantaggi dello smartworking.Funziona così. La società, per potenziare il welfare aziendale, decide di offrire ai propri dipendenti un “budget annuale” da spendere in esperienze a metà tra lavoro e vacanza e cioè per svolgere le proprie mansioni in smart working, non dalla scrivania di casa propria bensì da alcuni dei posti più belli d’Italia.Lo scopo dell’iniziativa è quello di curare il benessere del personale, offrendo la possibilità di lavorare da remoto in una cornice suggestiva, e al contempo portare benefici alle comunità che ospitano il progetto. La prima è quella di Montepulciano, che, come racconta il Corriere, ha visto nell’idea di Smartway, che nasce proprio nello stesso paesino, una opportunità di sviluppo del proprio tessuto economico. In fila per replicare l’esperienza ci sono già Sciacca, in Sicilia, Perledo in Lombardia, e Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo.In questo modo si genera un circolo virtuoso che in prospettiva può fruttare oltre un milione di euro per le comunità coinvolte. Attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla start-up, si legge infatti sul sito di Smartway, “le aziende riescono a fidelizzare le risorse migliori, gli impiegati sono più felici e più produttivi e le comunità locali dei nostri borghi possono crescere in modo sostenibile”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

economia