La denuncia della Lucarelli: "Aggredita con una testata da un no-vax al Circo Massimo"

La giornalista e influencer su Twitter denuncia di aver ricevuto una testata da uno dei manifestanti: "Hanno voglia di picchiare, aggredire, sfogarsi”.

I momenti concitati dell’aggressione ripresi con lo smartphone. Si vede un manifestante che inveisce con lo sguardo rivolto alla telecamera e poi si protrae in avanti per una testata.“Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile”. È la denuncia pubblicata su Twitter da Selvaggia Lucarelli.“Aggiungo che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo. (erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti)”, incalza la Lucarelli nei commenti, precisando di essere proprio lei la destinataria della testata.Qualcuno tra i suoi follower per questo la paragona a Daniele Piervincenzi, il giornalista e conduttore protagonista dell’aggressione da parte di un esponente del clan Spada, ad Ostia. Lei replica che quello che le è successo è “persino peggio”. Lui – dice di Piervincenzi – gli andava dietro, mentre “questo qui è venuto da me lui”.Dal palco sono intervenuti, tra gli altri, il generale Pappalardo del movimento dei gilet arancioni, il cantante Povia e un medico no-vax. Secondo il resoconto di RaiNews24 un altro momento di tensione si sarebbe verificato in un bar della piazza dopo il rifiuto da parte di uno dei manifestanti di mostrare il green pass alla proprietaria del locale. Si sarebbe scatenata una lite placata soltanto dall’intervento degli agenti in borghese.

