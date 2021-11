https://it.sputniknews.com/20211121/indiano-investito-in-strada-sopravvive-dopo-7-ore-in-cella-frigorifera-allobitorio-13843740.html

Indiano investito in strada sopravvive dopo 7 ore in cella frigorifera all'obitorio

Un cittadino indiano investito in strada è sopravvissuto dopo aver passato 7 ore in una cella frigorifera all'obitorio. 21.11.2021, Sputnik Italia

Un residente in India, travolto da una moto per strada, è sopravvissuto dopo 7 ore nel congelatore di un obitorio, secondo il media IANS, Indian-Asian News Service.Srikesh Kumar, un elettricista di 40 anni, è stato investito da una moto giovedì nella città settentrionale di Moradabad. La vittima è stata portata all'ospedale distrettuale, dove i medici lo hanno dichiarato morto, e il giorno dopo il personale ospedaliero ha messo il corpo nel congelatore.Sette ore dopo, dopo che i parenti dell'uomo lo avevano identificato ed avevano firmato la liberatoria per l'autopsia, la nuora di Kumar ha notato che l'uomo respirava.Kumar è in cura al Meerut Medical Center, dove le sue condizioni sono migliorate. Secondo sua nuora, "non ha ancora ripreso conoscenza". Ha fatto sapere che la famiglia sta preparando una denuncia contro i medici per negligenza.

