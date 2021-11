https://it.sputniknews.com/20211121/in-australia-trovato-megaragno-in-grado-di-perforare-ununghia-con-il-suo-morso-13827768.html

In Australia trovato "megaragno" in grado di perforare un'unghia con il suo morso

Il potente ragno è stato scoperto nell'Australian Reptile Park, che si trova nello stato australiano del Nuovo Galles. L'insetto era stato donato da un... 21.11.2021, Sputnik Italia

Il parco ha raccontato di un particolare ragno arrivato da loro la scorsa settimana. Si tratta di un ragno dei cunicoli (Atrax robustus), ribattezzato in seguito dagli operatori del parco "megaragno", scrive il portale Live Science.L'Australian Reptile Park, uno zoo pubblico, possiede una collezione di ragni dei cunicoli. Il nuovo ragno è arrivato grazie alla donazione di un benefattore anonimo. Il portale spiega che dipendenti speciali "mungono" i ragni per estrarre il loro veleno, che viene poi elaborato per creare l'antidoto. Questo particolare ragno è arrivato al parco in una vasca di plastica, come parte di una raccolta settimanale dai punti di raccolta dei ragni vicino a Sydney.Anche gli operatori con grande esperienza sono rimasti sorpresi dalle dimensioni del ragno: l'apertura delle sue gambe raggiunge una lunghezza di 8 cm e la lunghezza delle sue zanne ricurve è di 2 cm. Le zanne del ragno sono abbastanza forti da perforare un'unghia umana. Di solito i ragni dei cunicoli hanno una lunghezza da uno ai cinque centimetri.I lavoratori del parco hanno chiamato subito il ragno, rivelatosi poi femmina, "megaragno".

