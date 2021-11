https://it.sputniknews.com/20211121/green-pass-sugli-autobus-urbani-sindacati-contrari-perche-i-controlli-sono-impossibili-13852202.html

Green pass sugli autobus urbani. Sindacati contrari perché i controlli sono impossibili

Green pass sugli autobus urbani. Sindacati contrari perché i controlli sono impossibili

Fino ad ora il governo non ha introdotto il green pass per salire sugli autobus e sui treni regionali. L’obbligo vige a bordo delle corriere e dei treni a... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T21:22+0100

2021-11-21T21:22+0100

2021-11-21T21:22+0100

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11530116_0:51:1201:726_1920x0_80_0_0_1c0df4cb400d24f5c49699bdb69b14f6.jpg

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, ex Ministero dei Trasporti, non si è infatti espresso su questo aspetto.Delicato aggiungere il green pass su mezzi pubblici notoriamente sovraffollati negli orari di punta, per il massiccio afflusso di lavoratori e di studenti.I sindacati, tuttavia, “mettono le mani avanti” e fanno sapere che non se ne parla proprio di introdurre il green pass sugli autobus cittadini e nelle metropolitane.I sindacati ricordano che “i tempi del servizio pubblico verrebbero ampliati in maniera enorme, ma soprattutto mancano gli strumenti”.E poi sottolineano anche che non si può incaricare l’autista di controllare il green pass, serve personale addetto. Del resto non sono proprio una rarità i casi di aggressione ai danni degli autisti che hanno tentato di far rispettare l’obbligo di mascherina a bordo dei mezzi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

green pass