Gp Qatar, vittoria di Hamilton per sperare ancora nel Mondiale

Alle spalle del pilota britannico della Mercedes l'olandese Max Verstappen, che mantiene la leadership nella classifica generale. Sul podio si rivede Fernando... 21.11.2021, Sputnik Italia

Lewis Hamilton ha vinto il Gp del Qatar in scioltezza, dominando la gara, mentre il suo rivale per il titolo Max Verstappen ha chiuso alle sue spalle ottenendo il punto addizionale grazie al giro veloce in gara. L'olandese era partito penalizzato in griglia di 5 posizioni, per non aver rispettato la bandiera gialla durante le qualifiche di ieri.Sul podio del circuito di Losail c'è anche Fernando Alonso sulla Alpine, seguito da Sergio Perez su Red Bull. Gara in sofferenza per le Ferrari, che hanno chiuso doppiate entrambe al 7° e 8° posto rispettivamente con Sainz e Leclerc. Da segnalare il ritiro per rottura della Mercedes di Bottas al 50° giro.Col risultato odierno si è ridotto a 8 punti il distacco che il campione del mondo di F1 in carica Lewis Hamilton ha da colmare per raggiungere Max Verstappen, in testa alla classifica.

