Gelmini, non facciamo pagare i vaccinati in caso di restrizioni

“Le preoccupazioni delle Regioni sono le nostre e il governo sta monitorando la situazione con estrema attenzione”, dice il ministro agli Affari Regionali... 21.11.2021, Sputnik Italia

“Abbiamo evidenze scientifiche che ci dicono che dopo 6 mesi si riduce gradualmente la percentuale di protezione che il vaccino assicura. Occorre dunque, avvicinandosi al sesto mese dalla seconda dose, premurarsi per avere per tempo la terza inoculazione: su questo bisogna correre", sottolinea in una intervista a La Stampa, la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini.Mentre sulla partita del Quirinale dice: "Il centrodestra ha la maggioranza relativa dei grandi elettori, per la prima volta nella storia della Repubblica la nostra area politica sarà davvero protagonista per eleggere il prossimo capo dello Stato. Vedrà, saremo uniti, non faremo gli errori fatti in passato dalla sinistra".

