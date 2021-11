https://it.sputniknews.com/20211121/dottoressa-no-vax-sospesa-a-bologna-e-se-ne-va-pure-il-medico-sostituto-13851042.html

Dottoressa no-vax sospesa a Bologna, e se ne va pure il medico sostituto

Dottoressa no-vax sospesa a Bologna, e se ne va pure il medico sostituto

A Monterenzio, in provincia di Bologna, la dottoressa medico di base è stata allontanata dal suo ruolo alcuni mesi fa, quando è stata sospesa per aver... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T21:41+0100

2021-11-21T21:41+0100

2021-11-21T21:41+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/10135435_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_3db6a9253116435c9e92759235b3be1c.jpg

L’Ausl di Bologna aveva mandato un medico di base in sostituzione della dottoressa, ma questi è andato via per un motivo non noto, riporta Il Resto del Carlino.Il paesino è quindi rimasto senza medico di base, una condizione che in Italia accomuna un numero crescente di piccoli paesini e non tanto a causa dei medici no-vax, ma per la mancanza di medici interessati a svolgere tale tipo di attività di medicina territoriale.Una signora del paesino bolognese ha denunciato pubblicamente di essersi “attivata reclamando la situazione sia al servizio Urp di San Lazzaro, sia inviando una mail di reclamo alla sede Asl. All’Urp non era arrivata alcuna comunicazione dalla direzione sanitaria. Mi è stato detto che, in caso di necessità, di giorno potevamo rivolgerci al pronto soccorso e la sera alla guardia medica. Alla seconda segnalazione, quella all’Asl, non hanno neanche risposto”, questo quanto riporta il quotidiano locale.Sul motivo per cui la seconda dottoressa, il sostituto, se ne sarebbe andata, trapela dalle parole del sindaco che ha affermato:“La sostituta arrivata ad agosto ha fatto un ottimo lavoro, nonostante molti cittadini non la volessero perché affezionati alla precedente. Quando ci ha avvisato, qualche settimana fa, che se ne sarebbe andata, ho sperato mi mandassero qualcuno per i miei cittadini”.

https://it.sputniknews.com/20211118/medici-sospesi-uno-su-quattro-si-e-vaccinato-ed-e-tornato-ad-esercitare-la-professione-13812804.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia