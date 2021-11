https://it.sputniknews.com/20211121/di-maio-insiste-chiusure-senza-green-pass-e-vaccini-13854196.html

Di Maio insiste: chiusure senza green pass e vaccini

Il titolare della Farnesina ancora una volta difende le politiche adottate dal governo per la gestione della pandemia. 21.11.2021, Sputnik Italia

Luigi Di Maio, giunto a Torino per assistere alla finale Atp Finals di tennis, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Ansa in merito alla situazione del Covid e alla gestione della pandemia da parte del governo, difendendo ancora una volta il green pass e i vaccini, considerati gli unici strumenti in grado di scacciare l'incubo lockdown.In precedenza Di Maio aveva attaccato con un post su Facebook i partiti vicini alle proteste dei no-vax e no green pass, ribadendo sempre lo stesso concetto: l'alternativa al green pass e ai vaccini sono le chiusure.Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, in Italia nelle ultime ventiquattro ore ci sono stati 9709 contagi e 46 morti, accompagnati da un incremento delle ospedalizzazioni, sia nei reparti ordinari che in rianimazione.

